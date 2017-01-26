Защита Курбединова намерена обжаловать решение суда

Защита арестованного в Крыму адвоката Эмиля Курбединова намерена подавать апелляцию на решение подконтрольного Кремлю Железнодорожного суда Симферополя. Об этом 26 января сообщил адвокат Курбединова Константин Рустемов.

Адвокат Эмиль Курбединов был признан виновным в административном нарушении по статье 20.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестован на 10 суток.

Эмилю Курбединову, которого 26 января задержали в Бахчисарае, вменяют размещение в Фейсбуке постов с символикой организаций ИГИЛ, Хизб ут-Тахрир и Фронт ан-Нусра за 2012-2013 года.

На суде было предоставлено заключение специалиста, согласно которому символика на странице Курбединова относится к Хизб ут-Тахрир.

Эмиль Курбединов частично признал свою вину.

26 января в Бахчисарае прошел обыск в доме крымскотатарского активиста Сейрана Салиева, по словам родственников, российские силовики искали запрещенную литературу. Салиева увезли в Бахчисарайское РОВД российского МВД.

В этот же день автомобиль с адвокатами Эмилем Курбединовым и Эдемом Семедляевым остановили инспекторы российского ДПС в Крыму. Позже на место прибыли сотрудники ФСБ и задержали Курбединова. Известно, что адвоката обвиняют в «распространении экстремистских материалов».

Также сообщалось, что в офисе и доме адвоката проводился обыск.

Эмиль Курбединов является адвокатом у нескольких фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», «дела 26 февраля», а также крымского журналиста Николая Семены.

Накануне в Симферополе сотрудниками ФСБ был задержан и направлен на допрос Николай Полозов, который является адвокатом в деле Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Сам Полозов оценивает свое задержание, как похищение.