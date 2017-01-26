Константинов считает, что визит Ле Пен в Крым повысит ее рейтинг

Подконтрольный Кремлю глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что визит кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен в аннексированный Крым повысит уровень ее поддержки среди французов. Об этом он сказал в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Мы отправили приглашение Марин Ле Пен посетить Крым. Ее позиция по Крыму четкая и понятная. Она одна из немногих политиков, которые четко и правильно понимают ситуацию в Крыму. Любое посещение Крыма зарубежными политиками играет на их рейтинг внутри этих стран. Это уже проверено. Поэтому, вероятнее всего, в преддверие выборов в Германии и во Франции эти контакты будут очень активными», – сказал Константинов.

17 января кандидат в президенты Франции от популистской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что она намерена признать аннексированный Крым российской территорией в случае своей победы на выборах.

До этого Марин Ле Пен заявила, вопреки позиции Европейского союза, что аннексия Россией украинского Крыма не была незаконной. В интервью французским телеканалам RMC и BFMTV она, в частности, заявила: «Я совершенно не считаю, что произошла незаконная аннексия: был референдум, жители Крыма пожелали воссоединиться с Россией».

Эти заявления вполне повторяют позицию России по аннексированному ею Крыму.

Марин Ле Пен, известная своей пророссийской позицией, а также тем, что ее политическая сила получает финансовую и пропагандистскую поддержку со стороны России, она считается одним из двух ведущих кандидатов на выборах президента Франции, первый тур которых должен состояться 23 апреля. Марин Ле Пен, в частности, призывает к «стратегическому партнерству» между Францией и Россией в борьбе с исламистами.