Freedom House призывает российские власти освободить Курбединова и Салиева

В международной правозащитной организации Freedom House призывают немедленно освободить адвоката Эмиля Курбединова и активиста Сейрана Салиева, незаконно арестованных в аннексированном Крыму 26 января.

«Россия должна освободить Курбединова и Салиева и начать соблюдать нормы международного права по оккупированным территориям. Постоянные нарушения российскими силами основных правовых принципов превратили Крым в территорию, где базовые права человека больше не соблюдаются, и где осталось очень мало надежды на возможность законного обжалования произвола со стороны сил безопасности», – говорится в заявлении вице-президента Freedom House по международным программам Роберта Германа, обнародованном на странице Freedom House Ukraine в Фейсбуке.

26 января Адвокат Эмиль Курбединов был признан виновным в административном нарушении по статье 20.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестован на 10 суток.

Активиста Сейрана Салиева, которого 26 января задержали российские силовики в аннексированном Крыму, признали виновным по двум статьям (20.29 КоАП России (распространение экстремистких материалов) и 20.3 КоАП России (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций) и арестовали на 12 суток.

26 января в Бахчисарае прошел обыск в доме крымскотатарского активиста Сейрана Салиева, по словам родственников, российские силовики искали запрещенную литературу. Салиева увезли в Бахчисарайское РОВД российского МВД.

В этот же день автомобиль с адвокатами Эмилем Курбединовым и Эдемом Семедляевым остановили инспекторы российского ДПС в Крыму. Позже на место прибыли сотрудники ФСБ и задержали Курбединова. Известно, что адвоката обвиняют в «распространении экстремистских материалов».

Также сообщалось, что в офисе и доме адвоката проводился обыск.

Эмиль Курбединов является адвокатом у нескольких фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», «дела 26 февраля», а также крымского журналиста Николая Семены.

Накануне в Симферополе сотрудниками ФСБ был задержан и направлен на допрос Николай Полозов, который является адвокатом в деле Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Сам Полозов оценивает свое задержание, как похищение.