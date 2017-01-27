Радио Крым.Реалии. Севастополь: выборы губернатора по новому сценарию

В утреннем эфире Радио Крым.Реалии говорят о выборах губернатора Севастополя.

Город вскоре сможет избрать нового губернатора путем прямого голосования. Для этого был разработан новый законопроект «О выборах губернатора», который был принят подконтрольным России Заксобранием в первом чтении. Правда, в законопроекте содержится ряд спорных норм, в частности право голоса солдатам-срочникам, временно проживающим в Севастополе, запрет самовыдвижения кандидатов, а также установка муниципального фильтра в 10% подписей районных депутатов. Каким станет итог выборов по новому сценарию?

На эти вопросы ответят журналист из Севастополя Давид Аксельрод, глава севастопольского отделения «Партии Роста» Олег Николаев, а также редактор отдела экономики издания «Левый берег» Андрей Яницкий. Ведущий – Максим Кошелев.

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