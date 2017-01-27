Логвинский заявил, что ПАСЕ осудила Россию за террористическую деятельность в Украине

Народный депутат Украины Георгий Логвинский (фракция «Народный фронт»), заместитель председателя постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы и вице-президент ПАСЕ, заявил, что «ПАСЕ осудила Россию за террористическую деятельность в Украине».

«Об этом говорится в декларации ПАСЕ 14257, автором которой я являюсь. Депутаты всех политических групп ПАСЕ, кроме объединенных левых, осудили действия российских спецслужб, направленные на устранение народного депутата Украины Антона Геращенко», – написал он в Фейсбуке.

Письменная декларация «Террористическая деятельность в Украине», о которой заявил Логвинский и которая обнародована на сайте ПАСЕ, не является декларацией всей ассамблеи – в ней отмечено, что она касается только тех делегатов, которые ее подписали.

Подписали этот документ 25 делегатов, и основных, и альтернативных (каждая страна-член Совета Европы в ПАСЕ основных делегатов, а также альтернативных, которые замещают основных в случае их отсутствия). С тех 25, кто поставил подписи, 15 – представители самой Украины.

Всего в Парламентской ассамблее Совета Европы 324 основных делегата и столько же альтернативных. Из этих 648 мест 22 пока не заполнены, также отсутствует делегация России в полном составе (18 основных и 18 альтернативных). Таким образом, декларацию Логвинского о терроризме России в Украине подписали чуть более 4 процентов от ныне существующих 590 делегатов ПАСЕ.