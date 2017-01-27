Тереза Мэй в Филадельфии призвала взаимодействовать с Россией с позиции силы

Запад должен взаимодействовать с Россией, но сохранять осторожность относительно намерений Москвы. Об этом перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Филадельфии заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Обращаясь к законодателям-республиканцам, Мэй напомнила о подходе бывшего президента США Рональда Рейгана к переговорам с его советским визави Михаилом Горбачевым: «доверяй, но проверяй». К нынешнему президенту России Владимиру Путину Тереза Мэй предлагает использовать похожий подход: «взаимодействий, но будь осторожен».

«Сегодня нет неизбежного конфликта между Россией и Западом, как и неизбежного возвращения во времена холодной войны. Но мы должны взаимодействовать с Россией с позиции силы, что, в частности, после незаконной аннексии Крыма, даст уверенность соседним с Россией странам, что их безопасность не ставится под сомнение», – подчеркнула премьер-министр Великобритании.

Тереза Мэй во время встречи с Дональдом Трампом обсудит будущее торговых отношений между Великобританией и США, а также проблемы НАТО и борьбы с терроризмом.

В связи с прошедшими в США в субботу, 21 января, массовыми акциями протеста против Дональда Трампа и особенно его высказываний в отношении женщин Тереза Мэй заявила Би-би-си, что некоторые комментарии президента США считает «недопустимыми». Она уточнила, что речь идет о тех словах Трампа, за которые он был вынужден сам извиниться.

Во время предвыборной президентской кампании Дональд Трамп неоднократно произносил в адрес женщин бестактные или оскорбительные слова, за которые позднее извинился.