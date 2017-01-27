В Крыму заявили о спасении жителем села троих детей из горящего дома

В селе Долиновка 26 января мужчина спас троих детей из горящего дома, сообщили в пресс-службе российского МЧС Крыма.

По информации пресс-службы, пожар произошел на крыше одноэтажного частного дома. Пожарные приступил к тушению огня и провели разведку жилого помещения, в результате которой людей в здании не было обнаружено.

«Стоит отметить мужество и самоотверженность жителя соседнего дома Харламова Виталия, который до прибытия подразделений МЧС не побоялся зайти в горящий дом, где на тот момент находились дети. Виталий решил убедиться в том, что в здании никого нет. Зайдя в комнату наполненную густым черным дымом, мужчина обнаружил маленьких детей, которые на момент пожара спали на диване. Не теряя ни секунды, молодой человек по очереди вынес 3-х детей из огня», – сообщили в ведомстве.

Спасенные малыши двух, трех и пяти лет, отметили в пресс-службе, были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи, после чего они были доставлены для обследованияв Детскую клиническую больницу Симферополя. По информации медицинских сотрудников, жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Ранее в Симферополе заявили о спасении четверых человек из горящего дома.

В ноябре 2016 года сообщалось, что с начала года на территории аннексированного Крыма ликвидировали 871 пожар, был спасен 81 человек.