Ушел из жизни руководитель Крымского академического драмтеатра Анатолий Новиков

В ночь на 26 января в Крыму скончался режиссер, художественный руководитель Крымского академического русского драматического театра имени Максима Горького Анатолий Новиков.

Анатолий Новиков родился в 1927 году в городе Константиновка Донецкой области. Творческий путь начал артистом в 1945 году. Обучался в ГИТИСе и на Высших режиссерских курсах.

В Симферополь Новиков приехал в 1972 году уже опытным режиссером, возглавлявшим до этого театры Липецка, Брянска, Перми. В Крыму он начал создавать свой театр. За годы служения театральному искусству он поставил более 150 спектаклей, большинство из них – на крымской сцене.

Он был не только талантливым режиссером, но и ярким актером, сыгравшим более сотни ролей. Лучшие из них – Арбенин в «Маскараде», Воланд в «Мастере и Маргарите», Президент в спектакле «Коварство и любовь», Каренин в «Анне Карениной», Вышневский в «Доходном месте», Серебряков в «Дяде Ване», Джерри в «Двое на качелях», Фамусов в «Горе от ума» и др.