Трамп и Путин проведут телефонный разговор 28 января – СМИ

Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин проведут свой первый телефонный диалог 28 января. Об этом со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова информирует ТАСС, а со ссылкой на неназванного представителя Белого дома – телекомпания CNN.

Песков ранее заявлял, что МИД России работает с Вашингтоном для организации первого разговора двух лидеров со дня вступления Трампа в должность 20 января.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Филадельфии заявила, что Запад должен взаимодействовать с Россией, но сохранять осторожность относительно намерений Москвы.

Обращаясь к законодателям-республиканцам, Мэй напомнила о подходе бывшего президента США Рональда Рейгана к переговорам с его советским визави Михаилом Горбачевым: «доверяй, но проверяй». К нынешнему президенту России Владимиру Путину Тереза Мэй предложила использовать похожий подход: «взаимодействий, но будь осторожен».