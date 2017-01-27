В парламенте Крыма согласовали отставку Олега Казурина

На сессии подконтрольного Кремлю парламента Крыма 27 января депутаты согласовали освобождение Олега Казурина от должности заместителя главы парламента Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы, данное решение принято в соответствии с внесением главой правительства Крыма Сергеем Аксеновым предложения по согласованию освобождения от должности заместителя председателя парламента Крыма Олега Казурина.

В конце 2016 года подконтрольный Кремлю замглавы парламента Крыма Олег Казурин в ходе совещания с участием представителей Росавтодора пригрозил увольнением нынешним руководителям муниципалитетов полуострова, которые сорвали сроки ремонта и строительства дорог.

Строительство дорог на полуострове контролирует лично российский глава Крыма Сергей Аксенов. Сроки сдачи объездной дороги, которая соединит Западный Крым с Бахчисарайской трассой, несколько раз переносили и теперь обещают сдать в конце 2017 года. В сентябре 2016 года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в бюджете до 2019 года уже заложены деньги на строительство крымских дорог, и уточнил, что только трасса «Таврида» обойдется в 139 миллиардов рублей. В Службе автодорог Крыма сообщили, что до конца года не успеют освоить уже выделенные деньги.