Полозов: В 2017 году следует ожидать усиления репрессий в отношении крымских татар

В 2017 году в аннексированном Крыму следует ожидать новой вспышки уголовных дел против крымскотатарских активистов. Об этом российский адвокат Николай Полозов заявил в интервью DW.

По его словам, пишет издание, готовясь к президентским выборам в 2018 году, российская власть попытается расправиться с остатками Меджлиса крымских татар.

«Я ожидаю, что будет инициировано несколько уголовных дел по принадлежности к Меджлису, признанному в России экстремистской организацией. Скорее всего, одним из первых будет именно Ильми Умеров», – рассказал Полозов.

Как отметил в интервью адвокат, существенным поводом для усиления репрессий являются прошлогодние результаты российских парламентских выборов в аннексированном Крыму.

«Кремль и местных чиновников не удовлетворили показатели явки и результаты голосования, а больше всего – тот факт, что крымские татары массово саботировали выборы. Поставлена задача исправить ситуацию, обеспечить красивую явку и результат. Для этого будет вестись борьба против крымскотатарских организаций», – пояснил Полозов.

26 января в Бахчисарае прошел обыск в доме крымскотатарского активиста Сейрана Салиева, по словам родственников, российские силовики искали запрещенную литературу. Салиева увезли в Бахчисарайское РОВД российского МВД.

В этот же день автомобиль с адвокатами Эмилем Курбединовым и Эдемом Семедляевым остановили инспекторы российского ДПС в Крыму. Позже на место прибыли сотрудники ФСБ и задержали Курбединова. Известно, что адвоката обвиняют в «распространении экстремистских материалов», судебное заседание по мере пресечения пройдет в подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя.

Также сообщалось, что в офисе и доме адвоката проводился обыск.

Эмиль Курбединов является адвокатом у нескольких фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», «дела 26 февраля», а также крымского журналиста Николая Семены.

Накануне в Симферополе сотрудниками ФСБ был задержан и направлен на допрос Николай Полозов, который является адвокатом в деле Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Сам Полозов оценивает свое задержание как похищение.