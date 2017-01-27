Главный архитектор Крыма будет напрямую подчиняться Аксенову

На внеочередной сессии подконтрольного Кремлю парламента Крыма 27 января депутаты поддержали поправки в закон «О некоторых вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Крыма, а также государственных гражданских служащих Крыма». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в ведомстве, представляя документ, глава парламента Крыма Владимир Константинов подчеркнул, что речь идет об изменении наименования должности «Заместитель руководителя исполнительного органа государственной власти Крыма – Главный архитектор Крыма» на «Главный архитектор Крыма».

«Таким образом, должность главного архитектора Крыма, которая сегодня совмещена с исполнением обязанностей заместителя министра строительства и архитектуры Крыма, будет выведена из подчинения министерства и переподчинена напрямую главе Крыма. Ожидается, что за счет изменений будет достигнута большая эффективность и оперативность при решении отраслевых проблем», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Крыму разгорелся скандал по поводу увольнения главного архитектора Симферополя Эрнста Мавлютова. Российский глава Крыма Сергей Аксенов в начале ноября 2016 года отправил его в отставку, обвинив в бездействии. В ответ Мавлютов, который до работы в Крыму был заместителем главы главного архитектора Москвы, заявил, что фактические власти полуострова саботировали все его начинания.