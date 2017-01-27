Госдума России приняла закон о декриминализации насилия в семье в третьем чтении

Государственная Дума России 27 января приняла в третьем и окончательном чтении закон о декриминализации семейных побоев. За него проголосовали 380 депутатов, против выступили трое.

Согласно законопроекту, однократные побои, нанесенные близким родственникам, переходят из разряда уголовных преступлений в категорию административных правонарушений. За повторные побои назначается уголовная ответственность. Сторонники этих изменений в законодательстве считают, что они защитят традиционные семейные ценности.

Ранее международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International, а также генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвали российских депутатов отклонить законопроект. Авторы обращений отмечают, что такой закон оставит жертв домашнего насилия без защиты. По статистике, около половины всех насильственных преступлений в России происходит в семье.

Сторонники законопроекта считают, что он необходим для защиты «традиционных семейных ценностей». Накануне председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что декриминализация побоев в отношении близких должна восприниматься обществом как «условие для создания прочных семей».

Согласно опросу прокремлевского Всероссийского центра исследования общественного мнения, проведенному в январе 2017 года, за принятие закона о декриминализации высказались 59% россиян, треть опрошенных – против. При этом негативно к проявлениям насилия в семье относятся 79% респондентов. С насилием в собственной семье сталкивался каждый десятый опрошенный.