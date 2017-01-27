Российским властям невыгодно отдавать власть в аннексированном Севастополе человеку, который победит путем народного избрания, поэтому по-настоящему свободных выборов в городе не будет. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии заявил редактор отдела экономики издания «Левый берег» Андрей Яницкий.

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По его словам, в проекте закона о выборах губернатора есть ряд ограничений: муниципальный фильтр, запрет баллотироваться самовыдвиженцам и право голоса неместным военным-срочникам.

«На последних выборах в Госдуму России, которые проходили в Севастополе, голосование именно курсантов военных училищ могло в ту или иную сторону перевесить, определить выбор севастопольцев» –сказал он.

Ранее депутаты подконтрольного Кремлю парламента Севастополя поддержали в первом чтении предложенный правительством Крыма законопроект, регламентирующий процедуру прямых выборов губернатора города.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».