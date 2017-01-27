Страны мира 27 января отмечают международный День памяти жертв Холокоста

Во многих городах мира в музеях и мемориалах, посвященных Холокосту, проходят церемонии и памятные мероприятия. В Москве в Еврейском музее и Центре толерантности проходит традиционная церемония зажжения свечей, приуроченная ко Дню памяти.

Международный день памяти жертв Холокоста был учрежден в 2005 году Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Ее инициировали Австралия, Израиль, Канада, Россия, США и Украина. Резолюция направлена против попыток отрицания Холокоста как исторического события и осуждает любые проявления религиозной нетерпимости.

27 января 1945 года были освобождены узники концлагеря Освенцим (Аушвиц). Современные историки оценивают число жертв Холокоста в шесть миллионов человек.