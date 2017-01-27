В соцсетях крымчане выкладывают фотографии заснеженной Ялты

В пятницу, 27 января, крымчане в социальных сетях активно выкладывают фотографии аннексированной Ялты, которую засыпало снегом. Об этом сообщает «Новости Крыма».

Как отмечает издание, в городе пробки, на окраинах движение транспорта практически остановлено. На улицах Ялты подъемы и спуски не расчищены и не посыпаны песком.

В соцсетях горожане сетуют на неубранные дороги и тротуары. По сообщению издания, дети и молодежь, наоборот, радуются, поскольку снег в Ялте – это редкое явление.

Ранее в российском МЧС Крыма водителям напомнили о необходимости соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров, перекрестки проезжать максимально осторожно, перед поворотом обязательно снижать скорость и убедится в отсутствии пешеходов.

В МЧС также не исключили возможные нарушения в работе Керченской паромной переправы в утренние и вечерние часы.