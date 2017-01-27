Россия усиливает свои флоты новыми ракетными комплексами «Бастион»

Черноморский флот России в аннексированном Севастополе могут усилить новыми береговыми ракетными комплексами «Бастион». Об этом сообщает 27 января «Интерфакс» со ссылкой на заявление генерального директора российского предприятия «НПО Машиностроения» Александра Леонова.

По его словам, пишет издание, поставка «Бастионов» предусмотрена в 2017 году государственным оборонным заказом. Балтийский, Черноморский, Северный и Тихоокеанский флоты России будут усилены этими ракетными комплексами.

«По точному числу поставляемыхвоенным в 2017 году по государственному оборонному заказу береговых ракетных комплексов «Бастион» надо обращаться в Минобороны», – добавил Леонов.

Как сообщается, подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион» с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой «Оникс разработан и производится в «НПО Машиностроения» (Реутов, Московская область, входит в корпорацию «Тактическое ракетной вооружение»). Комплекс предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов,действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей наземных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».