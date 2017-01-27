Полозов написал заявление в Палату адвокатов России «по факту незаконных действий ФСБ»

Адвокат Николай Полозов 27 января подал заявления по факту незаконных действий российского ФСБ в Федеральную палату адвокатов (ФПА) и Адвокатскую палату Москвы. Об этом он написал в своем Фейсбуке.

«Отдельно хотел обсудить в ФПА с коллегами ситуацию с моим коллегой Эмилем Курбединовым и в целом проблему воспрепятствования силовыми органами осуществлению адвокатской деятельности в Крыму. «Сегодня пятница, никого из руководства нет», - виновато развела руками девушка с ресепшена», – написал Полозов.

26 января в Бахчисарае прошел обыск в доме крымскотатарского активиста Сейрана Салиева, по словам родственников, российские силовики искали запрещенную литературу. Салиева увезли в Бахчисарайское РОВД российского МВД.

В этот же день автомобиль с адвокатами Эмилем Курбединовым и Эдемом Семедляевым остановили инспекторы российского ДПС в Крыму. Позже на место прибыли сотрудники ФСБ и задержали Курбединова. Известно, что адвоката обвиняют в «распространении экстремистских материалов», судебное заседание по мере пресечения пройдет в подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя.

Также сообщалось, что в офисе и доме адвоката проводился обыск.

Эмиль Курбединов является адвокатом у нескольких фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», «дела 26 февраля», а также крымского журналиста Николая Семены.

Накануне в Симферополе сотрудниками ФСБ был задержан и направлен на допрос Николай Полозов, который является адвокатом в деле Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Сам Полозов оценивает свое задержание как похищение.