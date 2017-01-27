Руководство рынка Керчи подозревают в присвоении 100 тысяч рублей

В Керчи подозревают сотрудников «Дирекции по регулированию сферы потребительских услуг», которая расположена на центральном рынке города, в систематическом присваивании денег, которые предприниматели платили за аренду торговых мест на рынке.

Как сообщает пресс-служба российской прокуратуры Крыма, предприятие недополучило 100 тысяч рублей прибыли.

«Установлено, что сотрудники МУП с апреля прошлого года по январь сего года присваивали часть денежных средств, поступавших в кассу предприятия в качестве платежей за аренду торговых мест на рынке города», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что материалы проверки направлены в правоохранительные органы для организации уголовного преследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК России (присвоение, совершенное с использованием служебного положения).

Накануне керченские СМИ сообщили о жалобах местных предпринимателей на то, что руководство рынка без предупреждения подняло цену на аренду места на рынке в 2,5 раза. Как сообщает «Керчь ФМ», директор центрального рынка Роман Корсак подтвердил увеличение платы за аренду и добавил, что администрация рынка «ведет хозяйственную деятельность по поручению отдела имущественных отношений исполкома».

На следующий день директора рынка вызвали в полицию, в бухгалтерии рынка пояснили, что это связано с проверкой финансовой деятельности за прошлый год.

Комментарии Романа Корсака и сотрудников «Дирекции по регулированию сферы потребительских услуг» на данный момент отсутствуют.