В Крыму заявили о повышении размера выплат ветеранам войны до 1000 рублей

Подконтрольный Кремлю парламент Крыма в ходе внеочередной сессии принял поправки к закону «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Крыма» в части увеличения размера ежемесячных выплат. Об этом сообщает пресс-служба парламента Крыма.

Как отметили в пресс-службе, поправки относились к ветеранам войны и членам их семей, которые проживают в Крыму.

«В настоящее время в Крыму – 29 тысяч 900 ветеранов, которые ежемесячно получали денежную выплату в размере 500 рублей. Теперь размер этой выплаты составит 1000 рублей», – отметил подконтрольный Кремлю глава парламента Крыма Владимир Константинов.

В Министерстве труда России ранее озвучили прогноз о том, что реальный размер пенсий в России будет снижаться еще три года, несмотря на восстановленный ежегодный порядок индексации.

Между тем, крымским пенсионерам обещали до 28 января выплатить компенсации в размере пять тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин подписал закон о единовременной выплате российским пенсионерам в размере 5 тысяч рублей в январе 2017 года.