Лукашенко не хочет, чтобы Беларусь воевала как «братская Украина»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «братская Украина» сегодня воюет за свою независимость, и выразил надежду, что Беларуси не придется повторять этот путь. Об этом он сказал на выступлении перед научными и научно-педагогическими работниками страны 26 января, опубликованном на сайте главы белорусского государства.

«Все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый. Наверное, Бог перед нами поставил эти трудные задачи, чтобы мы чувствовали, что такое независимость. Преодолеть все это мы можем, только объединившись. И, слава Богу, главное направление нашей борьбы за независимость проходит через экономику – не в военной сфере, не в политической», – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Официальный Минск предоставил переговорную площадку для поиска мирного урегулирования ситуации в вооруженном конфликте Украины и России вокруг Донбасса.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции для российских журналистов сообщил, что лично призвал президента России Владимира Путина постепенно восстанавливать отношения с Украиной и тушить конфликт на Донбассе.

В декабре 2016 года президент Беларуси не приехал на саммиты Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности, произошедшие в российском Санкт-Петербурге.

В начале января 2017 года Беларусь установила безвизовый режим на краткосрочное пребывание для граждан 80 государств, в частности, США, стран Евросоюза, Японии и Бразилии.