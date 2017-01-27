Следком обвинил экс-начальника Службы автодорог Крыма в растрате 46 миллионов

Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму обвинило бывшего начальника учреждения «Служба автомобильных дорог Крыма» в халатности.

«По данным следствия, с июня по декабрь 2014 года обвиняемый в результате халатного отношения к своим должностным обязанностям неэффективно расходовал бюджетные денежные средства, предназначенные для обеспечения организации безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Крыма. Тем самым причинив ущерб бюджету полуострова в размере более 46 миллионов рублей, выделенных в рамках государственной программы», – говорится в сообщении.

Как сообщается, в ходе расследования уголовного дела была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к преступлению. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Ранее в СМИ сообщалось, что по данным источника в правоохранительных органах, речь идет о Василии Савченко, который возглавлял Службу автомобильных дорог Крыма с 31 декабря 2014 года по 2 октября 2015 года.