Владельцу медали «За возвращение Крыма» запретили въезд в Украину – Госпогранслужба

Украинские пограничники запретили въезд в страну жителю России, который является владельцем медали «За возвращение Крыма». Об этом 27 января в комментарии Крым.Реалии заявил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Для того, чтобы исключить возможные спекуляции и ошибки, решение о запрете на въезд в страну принималось коллегиально всеми присутствующими представителями правоохранительных органов. В результате – это решение было признано таким, что соответствует данной ситуации и законодательству Украины», – сказал Слободян.

Он добавил, что информацию о наличии у россиянина медали «За возвращение Крыма» пограничники получили из открытых источников.

«Та информация, которую мы проверили и которую он подтвердил, говорит о том, что этот гражданин России является руководителем группы компаний, которые занимаются реализацией медийных проектов. Оснований для его задержания нет», – добавил Слободян.

Утром 27 января в пресс-службе Украины сообщили, что в аэропорту «Киев» украинские пограничники выявили гражданина России, который прилетел в Украину рейсом из Минска.

«Во время проверки правоохранители установили, что мужчина является председателем Совета директоров одной из группы компаний, которая занимается финансированием проектов в России и за рубежом. Также выяснилось, что он имеет связи с представителями незаконных вооруженных формирований, воюющих на востоке Украины, так как в его телефоне были найдены соответствующие контакты, и кроме того, он награжден медалью «За возвращение Крыма» лично министром обороны России», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в аэропорту «Борисполь» также обнаружили пять граждан России, которые, по словам пограничников, перевозили одинаковую сумму денег в размере 100 тысяч рублей в одинаковых конвертах. У некоторых из них совпадала дата выдачи паспортов. В ведомстве утверждают, что всем пятерым запретили въезд в Украину и вернули на территорию, с которой они прилетели – в Беларусь.