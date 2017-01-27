Порошенко поблагодарил премьер-министра Мальты за позицию по Крыму

Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного с премьер-министром Мальты Джозефом Мускатом выразил благодарность за твердую позицию и решительную поддержку ЕС в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым. Об этом 27 января сообщает пресс-служба украинского президента.

Как сообщается, Порошенко поздравил Джозефа Муската с председательством Мальты в Совете ЕС в первой половине 2017 года.

Лидеры двух стран обсудили ключевые вопросы повестки дня отношений между Украиной и ЕС на полугодовую перспективу и скоординировали подходы по укреплению отношений между Киевом и Брюсселем, сообщает пресс-служба украинского президента.

Во время разговора стороны выразили уверенность в том, что Украина и в дальнейшем будет оставаться среди ключевых приоритетов Европейского Союза.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».