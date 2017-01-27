Муниципальный фильтр не станет помехой на выборах губернатора – глава севастопольской «Партии Роста»

Необходимый 10-процентный муниципальный фильтр не остановит желающего выдвинуться кандидатом на должность губернатора аннексированного Севастополя. Поскольку при желании можно найти депутатов, которые поддержат кандидата не от своей партии. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил глава севастопольского отделения «Партии Роста» Олег Николаев.

«У нас есть много партий, от которых можно выдвигаться. Если личность из себя что-то представляет, то можно найти муниципальных депутатов, даже единороссов, которые тебя поддержат», – пояснил Николаев. На вопрос, не помешает ли этому партийная дисциплина в рядах «Единой России», он ответил: «У нас партийную дисциплину нарушают достаточно часто, постоянно скандалы, что касается «Единой России».

Также, по мнению Олега Николаева, в законе о выборах губернатора городабыло бы целесообразно снизить муниципальный фильтр (процент местных депутатов, которые должны поддержать выдвижение кандидата на пост губернатора – КР), и позволить участвовать самовыдвиженцам.

«Я быснизил квоту 10 процентов, поменял бы ее на 5, что касается муниципального фильтра. Все остальное, в принципе, нормально. Конечно, расстраивает, что самовыдвиженцев нет», – подчеркнул он.

Депутаты подконтрольного Кремлю Законодательного Собрания Севастополя поддержали в первом чтении предложенный правительством законопроект, регламентирующий процедуру всенародных выборов губернатора города. Основную дискуссию в парламентском корпусе вызвали положения о так называемом муниципальном фильтре – минимальном количестве подписей депутатов, которые необходимо собрать кандидату на пост губернатора Севастополя в поддержку своего выдвижения. Правительство предложило максимально допустимый российским законодательством барьер – 10% от общего числа депутатов. В абсолютном математическом выражении, кандидат в депутаты, при действии данной нормы, должен будет собрать не менее 12-ти подписей в 6-ти муниципальных советах.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».