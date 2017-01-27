Крымские многодетные семьи лишатся льгот на оплату электроэнергии

В Крыму многодетные семьи и родители приемных детей в 2018 году не смогут оплачивать электричество по льготному тарифу. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 27 января рассказала заместитель главы крымского Госкомцен Алла Чекалина, сообщает «Крыминформ».

Чекалина выразила надежду, что рост тарифов для этих категорий в следующем году «пройдет безболезненно».

При этом она заявила, что в этом году комитету «удалось сохранить многодетные семьи, семьи с приемными детьми, квартиры с электрическим отоплением среди льготников».

«Мы сохранили, так как очень боролись за наше тарифное меню, чтобы осталась та группа потребителей, для которых приняли пониженный тариф. В меню мы сохранили многодетные семьи, семьи с приемными детьми, и остался блок квартир с электроотоплением. Всех этих блоков в Российской Федерации нет, и вот постановление, которое я озвучила ранее, позволило нам в этом году еще сохранить эти группы», – сообщила Чекалина.

С нового года в Крыму намерены поднять тарифы на свет и тепло. Подорожание планируется осуществить в два этапа: с 1 января и с 1 июля. Рост тарифов на тепло для населения в первом полугодии составит 10%, во втором – 15%. На электроэнергию минимальный тариф увеличится на 17%, а максимальный тариф (за объем, потребленный свыше 600 кВт/ч в месяц) не изменится.