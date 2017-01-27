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На сайте Кабмина Украины разместили петицию за освобождение Курбединова

Эмиль Курбединов

Эмиль Курбединов

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На сайте Кабинета министров Украины активисты разместили электронную петицию под названием «Освободите Эмиля Курбединова».

Авторы петиции призывают Министерство иностранных дел Украины направить дипломатическую ноту в соответствующие органы Российской Федерации о нарушении ст. 70 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года по защите гражданского населения во время войны, с требованием немедленного и безусловного освобождения крымского адвоката Эмиля Курбединова.

В петиции напоминается, что согласно Женевской конвенции, «государство-оккупант не может арестовать, преследовать или осуждать граждан за действия или мысли, совершенные или высказанные ими до оккупации или в период временного его прекращения».

Петиция была создана 27 января, необходимое количество подписей для ее рассмотрения – 25 тысяч.

Накануне крымский адвокат Эмиль Курбединов был признан виновным в административном нарушении по статье 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестован на 10 суток.

Эмилю Курбединову, которого 26 января задержали в Бахчисарае, вменяют размещение в «Вконтакте» постов с символикой организаций ИГИЛ, Хизб ут-Тахрир и Фронт ан-Нусра за 2012-2013 года.

На суде было предоставлено заключение специалиста, согласно которому символика на странице Курбединова относится к Хизб ут-Тахрир.

Эмиль Курбединов частично признал свою вину.

26 января в Бахчисарае прошел обыск в доме крымскотатарского активиста Сейрана Салиева, по словам родственников, российские силовики искали запрещенную литературу. Салиева увезли в Бахчисарайское РОВД российского МВД.

В этот же день автомобиль с адвокатами Эмилем Курбединовым и Эдемом Семедляевым остановили инспекторы российского ДПС в Крыму. Позже на место прибыли сотрудники ФСБ и задержали Курбединова. Известно, что адвоката обвиняют в «распространении экстремистских материалов».

Также сообщалось, что в офисе и доме адвоката проводился обыск.

Эмиль Курбединов является адвокатом у нескольких фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», «дела 26 февраля», а также крымского журналиста Николая Семены.

Накануне в Симферополе сотрудниками ФСБ был задержан и направлен на допрос Николай Полозов, который является адвокатом в деле Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Сам Полозов оценивает свое задержание, как похищение.

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