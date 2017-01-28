Из 450 километров пляжей в Крыму благоустроены лишь четверть – власти

В Крыму из 450 километров пляжных территорий только 100 километров благоустроены. Об этом 27 января сообщил глава министерства курортов и туризма подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Стрельбицкий, комментируя планы по взиманию курортного сбора на полуострове.

По его словам, доходы, полученные от взимания курортного сбора в Крыму, должны быть направлены на обустройство пляжей, в том числе на подводку инженерных сетей.

«Целесообразно направлять деньги от курортного сбора на благоустройство пляжей, что даст возможность создать на них максимально комфортные условия для отдыха крымчан и гостей полуострова», – пояснил Стрельбицкий.

В Крыму предлагают взимать курортный сбор с мая по сентябрь или только в летние месяцы, как сообщил глава министерства курортов и туризма подконтрольного Кремлю правительства Крыма, это может стимулировать туристов приезжать на полуостров в межсезонье.

До 1 марта 2017 года, по распоряжению российского президента Владимира Путина, в России необходимо ввести курортный сбор.

Ранее подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение президента России о введении курортного сбора, и выразил предположение, что сумма не должна превышать 50 рублей».