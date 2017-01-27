В Евпатории сообщают о начале реконструкции исторического мусульманского памятника

В Евпатории началась реконструкция памятника архитектуры историко-культурного наследия «Текие дервишей». Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города.

«Первым этапом станут противоаварийные ремонтно-реставрационные работы мечети Шукурулла-Эфенди. Планируется укрепить фундамент мечети, провести расшивку стен специальным раствором, построить дренажную систему между зданиями мечети и текие, установить кровлю», – говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, дальнейшем планируется сделать мечеть действующей, чтобы верующие могли приходить сюда на молитву.

В администрации рассказали, что средства на эти цели предусмотрены «в федеральной целевой программе по социально-экономическому развитию Крыма до 2020 года».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».