Полозов: на видео, представленных в суде по «делу Чийгоза», видна роль Аксенова в событиях 26 февраля

На очередном, 70-м заседании по «делу Чийгоза» в Симферополе 26 января исследовали видеозаписи событий 26 февраля 2014 года, представляемые стороной обвинения, на которых зафиксирована роль сторонников партии «Русское Единство» в событиях под Верховным Советом Крыма.

Об этом рассказал российский адвокат заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза Николай Полозов в Фейсбуке 27 января.

По словам Полозова, на заседании суда просмотрели 12 видеозаписей продолжительностью от 10 секунд до 12 минут, изображение на видео опровергает показания потерпевших, и «разрушают сформированную обвинением позицию».

«Создается ощущение, что следователи и прокуроры даже не отсматривали эти видеозаписи, иначе они исключили бы их из числа доказательств, настолько они подтверждают полную непричастность Ахтема Чийгоза даже не столько к вымышленным массовым беспорядкам, сколько хоть к какой-то противоправной деятельности», – отметил Полозов.

По его словам, в то же время, на видеозаписях есть свидетельства деятельности на митинге 26 февраля 2014 года Сергея Аксенова, который в тот момент возглавлял крымскую партию «Русское единство».

«Отчетливо видна одна из ведущих ролей в этих событиях еще не допрошенного свидетеля обвинения Сергея Аксенова, который заранее зная о времени митинга партии «Русское единство» (являясь на тот момент руководителем партии), не только не попытался увести с места проведения митинга оппонентов своих сторонников, явившихся в неурочный час, но и предпринимал ряд провокационных действий, по всей видимости направленных на раскачивание ситуации», – отметил Полозов.

«Видеокамера беспристрастно зафиксировала, насколько сильно отличалась ситуация в правой части Верховного Совета АРК, где находился Чийгоз и люди спокойно стояли, реализуя свое конституционное право на свободу собраний, и в левой части, где незаконно находились «ополченцы», казаки и сторонники партии «Русское единство», которые организованно, одномоментно и согласованно провоцировали участников «проукраинского» митинга на ответную негативную реакцию, мешали митинговать», – добавил адвокат.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.