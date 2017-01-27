Радио Крым.Реалии. США: конец эпохи «мирового жандарма»?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о будущем внешней политики США во время президентского срока Дональда Трампа. Станет ли изоляционизм ключевой повесткой американской политики, сможет ли Трамп договориться с Россией и как это повлияет на мировой порядок? На эти вопросы ответит украинский политолог Алексей Гарань. Ведущий программы – Виталий Портников.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.