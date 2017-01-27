Отмена санкций против России «рассматривается» – советник Трампа

Старший советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конвей заявляет, что отмена санкций против России «рассматривается».

Об этом она сказала 27 января в комментарии Fox News, отвечая на вопрос о запланированном на субботу телефонном разговоре Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин проведут свой первый телефонный диалог 28 января.

Белый дом заявил после того, как Трамп был приведен к присяге, что победа над «радикальными исламскими террористическими группировками» будет главным приоритетом внешней политики США, а также о том, что Соединенные Штаты «будут проводить агрессивные общие и коалиционные военные операции, когда это будет необходимо» для достижения цели.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что интересы США и России в этом вопросе «очевидно, совпадают» и что Москва готова рассмотреть конкретные предложения со стороны администрации Трампа.

Президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно высказывался в пользу сотрудничества с Россией и говорил, что увлекается лидерскими качествами российского президента Владимира Путина.

Между тем, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед планируемой встречей с Трампом заявила, что Запад должен взаимодействовать с Россией, но сохранять осторожность относительно намерений Москвы. Обращаясь к законодателям-республиканцам, Мэй напомнила о подходе бывшего президента США Рональда Рейгана к переговорам с его советским визави Михаилом Горбачевым – «доверяй, но проверяй». К настоящему российского лидера Владимира Путина Тереза Мэй предлагает похожий подход – «взаимодействий, но будь осторожен».