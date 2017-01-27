В Симферополе сообщают о попытке захвата комбикормового завода

В Крыму сообщают о попытке рейдерского захвата предприятия «Симферопольский районный комбикормовый завод». Об этом Крым.Реалии рассказала заместитель директора по экономике Людмила Мудрова.
Мудрова утверждает, что на предприятие пришли люди, представившиеся представителями охранного агентства, сменили замки и не впускают работников.
По ее словам, после российской аннексии предприятие вовремя не перерегистрировали под российское законодательство, и сделали это недавно.
«Мы зарегистрировали его в налоговой инспекции, взяли в аренду помещение и работали. Сейчас у нас имеются украинские печати и уставы, а также документы российского предприятия. Сегодня (27 января – КР) приехали люди и говорят, что они являются представителями собственника предприятия... Мы вызвали полицию, которая сейчас разбирается», – заявила Мудрова.
В российском главке МВД по Крыму «рупору» крымского правительства Крыма сайту «Крыминформ» сообщили, что к комбикормовому заводу выехали сотрудники следственно-оперативной группы.
«В органы внутренних дел поступила информация об инциденте на комбикормовом заводе. Для проверки информации на место выехали оперативники следственно-оперативной группы, которые на месте уже выясняют все детали и обстоятельства», – сообщила крымскому изданию руководитель пресс-службы ведомства Ольга Кондрашова.
27 января, в Фейсбуке появилась информация о том, что в Симферополе якобы проходит захват комбикормового завода.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».