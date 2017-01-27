В Симферополе сообщают о попытке захвата комбикормового завода

В Крыму сообщают о попытке рейдерского захвата предприятия «Симферопольский районный комбикормовый завод». Об этом ​Крым.Реалии рассказала​ заместитель директора по экономике Людмила Мудрова.

Мудрова утверждает, что на предприятие пришли люди, представившиеся представителями охранного агентства, сменили замки и не впускают работников.

По ее словам, после российской аннексии предприятие вовремя не перерегистрировали под российское законодательство, и сделали это недавно.

«Мы зарегистрировали его в налоговой инспекции, взяли в аренду помещение и работали. Сейчас у нас имеются украинские печати и уставы, а также документы российского предприятия. Сегодня (27 января – КР) приехали люди и говорят, что они являются представителями собственника предприятия... Мы вызвали полицию, которая сейчас разбирается», – заявила Мудрова.

В российском главке МВД по Крыму «рупору» крымского правительства Крыма сайту «Крыминформ» сообщили, что к комбикормовому заводу выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

«В органы внутренних дел поступила информация об инциденте на комбикормовом заводе. Для проверки информации на место выехали оперативники следственно-оперативной группы, которые на месте уже выясняют все детали и обстоятельства», – сообщила крымскому изданию руководитель пресс-службы ведомства Ольга Кондрашова.

27 января, в Фейсбуке появилась информация о том, что в Симферополе якобы проходит захват комбикормового завода.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».