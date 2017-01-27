На Берлинале планируют показать фильм о Сенцове

Документальный фильм российского режиссера Аскольда Курова «Процесс» («Испытание: Россия против Олега Сенцова») планируют показать на Берлинском международном кинофестивале, сообщает инициативная группа «Комитет солидарности».

Известно, что лента окажется в специальной программе 67-го Берлинского международного кинофестиваля, который пройдет c 9 по 19 февраля.

Московский режиссер Аскольд Куров снимал заседание суда в Ростове-на-Дону, в ходе которого украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы. Его картина будет показана в рамках проекта, посвященного 30-летию Европейской киноакадемии.

Олег Сенцов был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.



В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма, аннексированного Россией.

Сенцов свою вину не признал. Правозащитный центр «Мемориал» внес его имя в список политзаключенных.