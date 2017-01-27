В Москве сообщают о смерти первого главы группировки «ЛНР» Болотова

В Москве 27 января сообщают о смерти первого главы группировки «ЛНР» Валерия Болотова. Как сообщает Радио Свобода, Валерий Болотов умер при неизвестных обстоятельствах. О месте смерти также не сообщается.

Как заявил агентству РБК бывший лидер группировки «ДНР» Александр Бородай, причины смерти выясняются. По словам Бородая, он узнал о смерти Болотова от его близких, уточнив, что не в курсе подробностей смерти.

Российский «Интерфакс» сообщает, что Валерий Болотов «скончался несколько часов назад», при этом агентство цитирует главу так называемого информационного центра «Юго-восточный фронт» Константина Кнырика.

«Валерий Болотов скончался, предварительно, от сердечного приступа в своей квартире в Москве два часа назад. Ему внезапно стало плохо», –сказал он.

Болотов был одним из боевиков, организовавших захват здания Луганской СБУ в апреле 2014 года. После этого он стал главарем группировки «ЛНР». В августе 2014 Москва назначила председателем луганских боевиков вместо Болотова Игоря Плотницкого.