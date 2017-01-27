Джемилев: члены Всемирного Конгреса крымских татар планируют посетить Геническ

Члены Всемирного Конгресса крымских татар 30 января планируют посетить Генический район Херсонской области. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

«27 января в Украину приезжают делегаты из Турции и других стран. Мы проведем Совет правления Всемирного Конгресса крымских татар, после этого, они планируют посетить Геническ», – отметил Джемилев.

Он утверждает, что это будет своего рода инспекционная поездка, так как «в городе накопилось много проблем».

«Плюс ко всему планируем ускорить формирование добровольческого батальона», – добавил Джемилев.

При этом участие в поездке самого Мустафы Джемилева пока находится под вопросом.

Накануне Всемирный Конгресс крымских татар направил обращение правительствам разных стран с призывом признать депортацию крымских татар 1944 года геноцидом.