Снегопад в Ялте привел к пробкам и авариям – власти города

В Ялте сильный снегопад привел к пробкам и ДТП на автодорогах. На протяжении суток 13 единиц техники выехало на дороги расчищать снег. Об этом сообщает подконтрольная Кремлю администрация Ялты.

Как сообщается, в данный момент техника переместилась в поселки.

«Посыпать дороги, когда идет снег, мы не можем, так как будем тратить деньги на ветер, но посыпочные материалы заготовлены. Как только снегопад закончится, дороги и тротуары начнут посыпать сотрудники МКП «ДЭУ» и дворники», – сказал заместитель главы администрации Владимир Блажнов.

Как отмечается, обслуживанием трассы Симферополь-Ялта-Севастополь занимается предприятие ГУП РК «Крымавтодор».

По сообщениям крымских СМИ, обильный снегопад привел к ряду ДТП. В частности, пользователи соцсетей сообщают о ДТП под поселком Гаспра, из-за которого затруднено дорожное движение.

В пятницу, 27 января, крымчане в социальных сетях активно выкладывают фотографии Ялты, которую засыпало снегом.

Ранее в российском МЧС Крыма водителям напомнили о необходимости соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров, перекрестки проезжать максимально осторожно, перед поворотом обязательно снижать скорость и убедится в отсутствии пешеходов.