На заседании по «делу 26 февраля» дважды заявляли отвод судье

Адвокаты обвиняемых по «делу 26 февраля» о массовых беспорядках у здания Верховного совета Крыма в феврале 2014 года дважды заявляли отвод судье Сергею Деменку, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Ходатайство об отстранении судьи от ведения процесса подали адвокаты Оксана Железняк и Александр Солодков. Защитники посчитали, что судья имеет личную заинтересованность в обвинительном приговоре и соответственно пытается вести процесс.

Оба ходатайства судья, который согласно российскому законодательству сам решает исключать себя из процесса или нет, отклонил.

Среди допрошенных на сегодняшнем заседании – потерпевший Сергей Бербенец, который утверждал во время следствия, что в давке у здания Верховного совета проукраинские митингующие «применили к нему насилие», в результате которого он испытывает «физическую боль в области лица и головы» и «морально-нравственные страдания». Также Берденец предположил, что 26 февраля 2014 года в толпе был распылен слезоточивый газ. Во время допроса потерпевший пять раз менял показания, а адвокаты обнаружили около десяти противоречий в его рассказе.

Еще одним допрошенным свидетелем выступил сотрудник полиции Владимир Романцов, который во время митинга 26 февраля 2014 года дежурил внутри здания Совета. Он рассказал лишь о том, что слышал лозунги «Слава Украине» и «Слава России», которые кричали собравшиеся, а также видел полтора десятка крымских татар, которые прошли в здание с бокового входа. Их встретил председатель Меджлиса Рефат Чубаров, который поговорил с ними, после чего все покинули здание. Никаких противоречий в его рассказе ни сторона зищаты, ни обвинение не обнаружило.

Следующее заседание по делу «26 февраля» состоится 31 января.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.