Сенатор Маккейн обещает продвигать законы относительно санкций против России

Сенатор США Джон Маккейн заявляет, что будет продвигать законодательство, гарантирующее сохранение санкций против России в случае, если президент США Дональд Трамп решит отменить их.

Сенатор-республиканец от Аризоны сделал это заявление 27 января, за день до запланированной телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в пятницу старший советник Дональда Трампа Келлиенн Конвей заявила телеканалу Fox News, что возможность отмены санкций против России «рассматривается».

Джон Маккейн, в свою очередь, отметил, что телефонный разговор Трампа и Путина пройдет «на фоне спекуляций, что Белый Дом решает отменить санкции против России».

«Для национальной безопасности Америки и наших союзников, надеюсь, что президент Трамп положит конец спекуляциям и отбросит такой бездумный курс», – отметил Маккейн.

Джон Маккейн, заядлый критик Путина, называл российского президента «убийцей и бандитом, который пытается подорвать интересы национальной безопасности Америки».

Москва систематически обвиняет Маккейна в разжигании антироссийских настоев.

Заявление Дональда Трампа о желании улучшить отношения с Россией раскритиковали как демократы, так и республиканцы в Конгрессе.