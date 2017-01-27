Трамп: отменять санкции против России слишком рано

Президент США Дональд Трамп, выступая после переговоров в Вашингтоне с британским премьер-министром Терезой Мэй заявил, что заяил, что отменять санкции против России слишком рано. При этом Трамп подчеркнул, что он не отказывается от намерения нормализовать отношения с Москвой, сообщает CNN.

В пятницу сенатор-республиканец Джон Маккейн выразил надежду, что Дональд Трамп не снимет ограничения. В противном случае глава сенатского комитета по вооруженным силам пообещал, что он и его коллеги будут добиваться придания санкциям статуса закона.

Старший советник Дональда Трампа Келлиенн Конвей 27 января сообищила телеканалу Fox News, что возможность отмены санкций против России «рассматривается».

Кремль никаких комментариев в связи с этим пока не давал.

На субботу запланированы телефонные разговоры президента США с лидерами России, Германии и Франции.