На переговорах в Вашингтоне Трамп и Мэй достигли согласия по многим вопросам

В Вашингтоне завершилась совместная пресс-конференция президента США Дональда Трампа с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Дональд Трамп отметил, что для него большая честь принимать в Белом доме первого иностранного лидера в лице британского премьера.

Тереза Мэй сказала, что состоялся обмен мнениями с президентом США и по большинству вопросов было достигнуто согласие.

На вопрос журналиста о санкциях против России Дональд Трамп ответил, что обсуждения этого вопроса еще будут продолжены, но отметил важность отношений Вашингтона с Россией и Китаем.

Тереза Мэй подчеркнула, что рассмотрение вопроса о санкциях против России возможно лишь в увязке с ходом выполнения Москвой Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины.