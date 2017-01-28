Около 40 улиц Белогорска на несколько часов намерены оставить без света

В связи с ремонтом Белогорского дома-интерната для детей инвалидов, около 40 улиц города планируют оставить без электричества. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Белогорска со ссылкой на местный РЭС.

«28 января 2017 года с 11:00 до 13:00 будет отсутствовать электроэнергия в городе Белогорске по следующим улицам: Киевская, Речная, Тимохина, Богдана Хмельницкого, Русская, Шоссейная, пер. Шоссейный, Продольная, пер. Продолный, Феодосийская, Багликова, пер. Багликова, Грибоедова, Красная Горка, Лихачева, Мостовая, Первомайская, Запрудная, Спаи, пер. Спаи, Семашко, Пионерская, пер. Пионерский, Попова, Серова, Чехова, пер. Зеленый, Дубинина, Чкалова, Щелкина, Виноградная, Возрождение, Гагарина, Мичурина, Нахимова, Пушкина, Лермонтова, Советская, Маяковского, Мирошниченко, Островского», – говорится в сообщении пресс-службы.

В результате подрыва ЛЭП в Херсонской области 22 ноября 2015 года энергоснабжение в Крым прекратили и возобновили после ремонта электролинии 8 декабря. 30 декабря 2015 года ЛЭП снова была повреждена. Однако, после ремонта, линия не была введена в эксплуатацию, и электроэнергия в Крым не поставляется из-за прекращения действия соответствующего договора.

Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани. Тем не менее, продолжаются отключения электроэнергии, в том числе, аварийные.