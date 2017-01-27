Ространснадзор определил причины затопления плавкрана у берегов Крыма в октябре

Комиссия Федеральной службы по транспортному надзору завершила расследование затопления у берегов Крыма плавучего крана «АСПТР – 1». Информация об этом опубликована на официальном сайте Ространснадзора.

По информации ведомства, основные причины аварии – потеря краном устойчивости из-за поступления воды во внутренние помещения судна и его буксировка с поднятой в рабочем положении стрелой, с затопленными отсеками и повреждениями, не обеспечивающими (угрожающими) его живучесть и безопасность экипажу на борту.

В Ространснадзоре также отметили, что судовладелец принял решение о буксировке без учета прогноза погоды на маршрут перехода. Всего ведомство назвало семь причин аварии плавучего крана.

Плавкран, эксплуатировавшийся Азово-Черноморским филиалом Морспасслужбы Росморречфлота (Новороссийск), затонул в 4 км от берега в районе поселка Ливадия 12 октября. Пятеро моряков из восьми были подняты на борт одного из буксиров, транспортировавших плавкран, и позже доставлены в севастопольскую больницу №9. Ещё трое членов экипажа пока не найдены.