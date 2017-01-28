Трамп намерен посетить Великобританию с официальным визитом в этом году

Президент США Дональд Трамп намерен посетить Великобританию с государственным визитом в текущем году. Об этом британский премьер-министр Тереза Мэй заявила в пятницу по завершении переговоров с американским лидером, сообщает ТАСС.

«Я выразила надежду Ее Величества королевы (Елизаветы II – КР), что президент Трамп и первая леди посетят Великобританию позднее в этом году», – отметила Мэй.

Трамп в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером заявил, что США и Великобританию связывают «военные, финансовые, культурные и политические узы», американцы «уважают суверенитет» британцев и будут сотрудничать с Лондоном.

На вопрос журналиста о санкциях против России Дональд Трамп ответил, что обсуждения этого вопроса еще будут продолжены, но отметил важность отношений Вашингтона с Россией и Китаем.

При этом, Тереза Мэй подчеркнула, что рассмотрение вопроса о санкциях против России возможно лишь в увязке с ходом выполнения Москвой Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины.

Британский премьер Тереза Мэй стала первым иностранным лидером, которая провела встречу с Трампом, занявшим высший административный пост Соединенных Штатов 20 января.