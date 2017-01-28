Дональд Трамп поддержал решение Лондона выйти из ЕС

Президент США Дональд Трамп приветствует решение Великобритании выйти из Европейского Союза. Он отметил, что как бизнесмен имеет «очень печальный опыт» в ведении дел с Европой. Об этом 27 января сообщает Радіо Свобода.

«Когда это (выход из ЕС – КР) уладится, вы будете иметь вашу собственную идентичность и людей, которых вы хотите в вашей стране», – заявил Трамп 27 января на совместной пресс-конференции с британским премьером Терезой Мэй в Вашингтоне.

«Вы сможете заключить соглашения о свободной внешней торговле без того, что кто-то наблюдает за тем, что вы делаете», – отметил Трамп.

Дональд Трамп пообещал и в дальнейшем поддерживать «особые отношения» с Лондоном.

Тереза Мэй, свою очередь, анонсировала, что Трамп принял приглашение от королевы Елизаветы II посетить в этом году Великобританию.

Встреча Дональда Трампа с Терезой Мэй стала первой его встречей с иностранным лидером после инаугурации.

В июне прошлого года британцы большинством проголосовали за выход Соединенного Королевства из Евросоюза.