Мужчину, спасшего на пожаре троих детей, представят к награде – МЧС

Житель села Долиновка Белогорского района Виталий Харламов, спасший трех маленьких детей на пожаре,будет представлен к награде. Об этом 27 января сообщил начальник российского главка МЧС по Крыму Сергей Шахов.

«Мы не можем оставить без внимания героический поступок, совершенный Виталием Харламовым, ведь благодаря его самоотверженности были спасены жизни детей, оказавшихся в сложной ситуации», – заявил Шахов.

В пресс-службе ведомства отмечают, что Виталий Харламов будет номинирован на участие в фестивале по безопасности и спасению людей «Созвездие мужества – 2017».

Накануне в селе Долиновка мужчина спас троих детей из горящего дома. В российском МЧС по Крыму заявляли, что местный житель Виталий Харламов не побоялся зайти в горящий дом, где на тот момент находились дети. Зайдя в комнату наполненную густым черным дымом, мужчина обнаружил маленьких детей, которые на момент пожара спали на диване. Молодой человек по очереди вынес троих детей из огня.