Фигуранта крымского «дела Хизб ут-Тахрир» перевели в карцер – адвокат

Фигуранта крымского «дела Хизб ут-Тахрир» Арсена Джеппарова перевели в карцер. Об этом 28 января в Фейсбуке сообщил адвокат задержанного Джемиль Темишев.

«Его (Арсена Джеппарова – КР) посадили в карцер СИЗО. Причина – ношение бороды. Если бы она и была бы, то сажать в карцер из-за бороды незаконно. Я пытался разглядеть на его лице бороду, но так и не смог», – написал Темишев.

Жителей поселка Краснокаменка Рефата Алимова и Арсена Джеппарова задержали в апреле 2016 года по подозрению в связях с «Хизб ут-Тахрир».

5 декабря 2016 года Киевский районный суд аннексированного Симферополя продлил срок ареста Джеппарову и Алимову на два месяца – до 8 февраля.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».