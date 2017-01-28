Правозащитники призвали Россию прекратить преследования журналистов Сущенко и Семены

Международная и Европейская федерации журналистов, совместно с другими правозащитными группами, призывают власти России немедленно прекратить обвинения против украинских журналистов Романа Сущенко и Николая Семены. Об этом 27 января сообщило Радіо Свобода.

«Мы призываем международное сообщество присоединиться к нам и нашим институтам в призывах по сфабрикованным обвинения против этих двух журналистов. Мы осуждаем кампанию по преследованию журналистов и медиа, которая запрещает им предоставлять независимую информацию гражданам, и которая противоречит свободе выражения», – заявил президент Международной федерации журналистов Филипп Ляруш.

Правозащитники также призывают Россию позволить Николаю Семене лечиться в Киеве.

«Мы также призываем российские власти немедленно разрешить Семене лечиться в Киеве», – подчеркнул Ляруш.

Весной в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. Против автора Радіо Свобода Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Российское следствие запретило ему покидать полуостров.

Защита Николая Семены и правозащитники призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока не было.

ФСБ России 30 сентября прошлого года в Москве задержала корреспондента агентства «Укринформ» Романа Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющихся государственной тайной».

Уголовное дело возбуждено по статье «шпионаж». Лефортовский райсуд 28 ноября прошлого года принял решение арестовать журналиста до 30 января 2017 года. Впоследствии суд отклонил жалобу на арест украинского журналиста.

Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона также называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.