Трамп планирует поговорить по телефону с лидерами России, Германии и Франции

Президент США Дональд Трамп 28 января проведет телефонные разговоры с лидерами России, Германии и Франции – Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Франсуа Олландом. Об этом сообщает Радио Свобода.

Накануне Трамп заявил, что пока слишком рано говорить об отмене санкций против России.

Выступая после переговоров в Вашингтоне с британским премьер-министром Терезой Мэй, американский президент подчеркнул, что он открыт для улучшения отношений с Россией, которые считает крайне важными.

27 января сенатор-республиканец Джон Маккейн выразил надежду, что Дональд Трамп не снимет санкции, введенные прежним президентом Бараком Обамой в ответ на аннексию Россией Крыма в 2014 году и поддержку незаконных вооруженных формирований в конфликте на востоке Украины.