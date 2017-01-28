В Симферополе заявляют о ликвидации шести мест стихийной торговли

В Симферополе продолжается работа, направленная на ликвидацию мест стихийной торговли на территории города. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю Государственного комитета ветеринарии Крыма.

«В ходе проведенных рейдов, в период с 23 по 26 января, за несоблюдение условий реализации, отсутствия сопроводительных ветеринарных документов на продукцию и сырье животного происхождения к административной ответственности привлечено шесть физических лиц. Вышеуказанная продукция изъята из оборота и уничтожена», – отметили в ведомстве.

Осенью прошлого года российский глава Крыма Сергей Аксенов гарантировал ликвидацию всех незаконных объектов в первом квартале 2017 года.